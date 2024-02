"Engel Rosie": Coleen Rooney widmet Schwester rührende Worte

Sie erinnert an ihre geliebte Schwester. 2013 verstarb Coleen Rooneys (37) Adoptivschwester. Rosie McLoughlin erlag im Alter von 14 Jahren den Folgen einer Erbkrankheit – sie hatte das Rett-Syndrom. Anlässlich ihres elften Todestags widmete ihr die Frau von Wayne Rooney (38) emotionale Worte. Auch heute ist ein schwerer Tag für die Moderatorin – denn Rosie wäre 25 Jahre alt geworden.

Zu einem Instagram-Schnappschuss ihrer Schwester schrieb die 37-Jährige: "Alles Gute zum Geburtstag unserem Engel Rosie Mc. Liebe dich." Coleens Community reagierte auf das Foto. "Oh, was für ein hübsches Gesicht, Miss Rosie! Einen himmlischen Geburtstag, Engel", lautete der emotionale Kommentar eines Fans. Ein anderer User ließ Coleen wissen: "Ich denke heute an dich und an deine ganze Familie."

In ihrer Dokumentation "The Real Wagatha Story" verriet die vierfache Mutter, dass Rosie im Alter von zwei Jahren als Pflegekind in ihre Familie aufgenommen wurde. "Als Rosie zu uns kam, war sie ein wichtiger Teil unseres Lebens. Sie war die Schwester, von der ich nie gedacht hätte, dass ich sie mal haben würde", erzählte Coleen rührend.

Anzeige

Getty Images Coleen Rooney, Moderatorin

Anzeige

Instagram / coleen_rooney Rosie McLoughlin, Schwester von Coolen Rooney

Anzeige

Getty Images Coleen und Wayne Rooney bei der Premiere von "Rooney"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de