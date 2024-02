Süßes Duo: Selma Blair posiert liebevoll mit Sohn Arthur!

Ein Herz und eine Seele! Aus Selma Blairs (51) vergangener Beziehung zu Modedesigner Jason Bleick (51) stammt der gemeinsame Sohn Arthur (12). Nicht nur privat versteht sich das Mutter-Sohn-Gespann blendend – auch vor der Kamera scheint es zwischen den beiden zu harmonieren. Im Zuge eines Kampagnenshootings für ein internationales Schmucklabel zeigen sie der Welt ihre innige Beziehung. Selma und Arthur posieren auf zuckersüßen Schnappschüssen liebevoll miteinander!

Gemeinsam mit den Schwestern Chloe und Halle Bailey (23) spielt das Duo die Hauptrolle in der neuen 'Be Love'-Kampagne der Schmuckmarke. Das Motto verkörpern die Schauspielerin und ihr Sohn perfekt: Auf den Fotos laufen die beiden freudestrahlend aufeinander zu und fallen sich in die Arme. Unter einem Instagram-Post der Kampagne teilt die 51-Jährige ihre Gedanken zum Shooting: "Mit meinem Sohn und so vielen inspirierenden und wunderschönen Frauen zusammen zu sein, ist eine Erinnerung, an die ich mich für immer gerne erinnern werde."

Solche Momente konnte sie in der Vergangenheit nicht immer genießen. Vor fünf Jahren machte Selma ihre MS-Erkrankung publik. Nach einer dunklen Zeit gab sie erst Ende des vergangenen Jahres ein beruhigendes Update: Ihr geht es wieder besser! Und das sieht man auch auf den Bildern des herzigen Duos!

Courtesy of Pandora/Mega Selma Blair und Sohn Arthur, Kampagnenshooting 2024

Courtesy of Pandora/Mega Selma Blair und Sohn Arthur, Kampagnenshooting 2024

Getty Images Selma Blair, Oktober 2022

