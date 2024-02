Kehrt Justin Bieber doch wieder ins Musikbusiness zurück?

Justin Bieber (29) machte in den vergangenen Jahren eine Weltkarriere als Sänger. Zu seinen Megahits gehören Songs wie "Baby" und "Yummy". Ende 2022 entschied er sich dazu, die Rechte an seinen Songs zu verkaufen. Nur wenige Monate später beendete der Ausnahmesänger seine "Justice World Tour" vorzeitig nach nur 49 Konzerten und zog sich aus gesundheitlichen Gründen aus der Musikbranche zurück. Doch jetzt macht Justin seinen Fans wieder Hoffnung auf ein Comeback.

Nach einer langen Pause spekulieren seine Fans jetzt auf neue Musik. Auf Instagram teilte der Sänger Schnappschüsse, die ihn dabei zeigen, wie er in ein Mikrofon singt – in einem Konzertraum oder Aufnahmestudio. Außerdem sieht es so aus, als würde ihn eine Band begleiten. Der Beitrag löste eine Menge Aufregung in den Kommentaren aus. "Ich bin so gespannt, was du für uns auf Lager hast!", schreibt ein User. Ein anderer freut sich: "Der Prinz des Pop ist zurück."

Musikalisch war es in den letzten Jahren sehr ruhig um Justin. Er widmete sich stattdessen voll und ganz einer anderen Leidenschaft – seiner geliebten Hailey Bieber (27)! Die beiden sind ein zuckersüßes Ehepaar und das beweisen sie auch immer wieder. Erst kürzlich postete der Sänger ein niedliches Knutschbild mit seiner besseren Hälfte.

Anzeige

Getty Images Justin Bieber auf dem Coachella-Festival im April 2022

Anzeige

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

Anzeige

Instagram / justinbieber Model Hailey und Sänger Justin Bieber

Anzeige

Würdet ihr euch über ein Comeback von Justin Bieber freuen? Ja, auf jeden Fall. Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de