Neuer Style? Brad Pitt überrascht mit einem sehr hippen Look

Brad Pitt (60) ist eine wahre Hollywood-Größe mit einem sehr vielfältigen Modegeschmack, den er schon des Öfteren unter Beweis gestellt hat. Während er sich auf den Red Carpets dieser Welt häufig in schicken Anzügen präsentiert, setzt er privat auch mal gern ganz entspannt auf Jeans und bunte Pullover mit passender Mütze. Doch nun überrascht er mit einem ganz neuen Look: Brad wagt sich mit seinen 60 Jahren an ein Hipster-Outfit.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist der Schauspieler in einem flauschigen Pullover mit einem dazu passenden Fischerhut zu sehen. Dazu trug er eine Nicki-Jogginghose und Crocs. Der ganze Look war in einem hellen Ton gehalten, was ziemlich untypisch für den sonst so bunt gekleideten Brad ist. Doch warum war der "Once Upon a Time... in Hollywood"-Darsteller so megahip unterwegs? Tatsächlich trug er diese Kombi bei den Dreharbeiten zu seinem neuen Film "Apex".

Erst kürzlich wurde gemunkelt, ob sich Brad ein 117.000-Euro-Facelifting gegönnt habe. Eine Dermatologin äußerte sich gegenüber The Sun zu den Gerüchten. "Ein derartiges Lifting des Gesichts und der Konturen, vor allem im mittleren und unteren Gesichtsbereich, kann man mit nicht-chirurgischen Methoden nicht erreichen", unterstrich sie.

Getty Images Brad Pitt im Februar 2020 in Los Angeles

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Brad Pitt im Februar 2023

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

