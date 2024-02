"Nicht verliebt": So empfindet Mike Heiter für Leyla Lahouar

Wie steht er heute zu seinem Dschungel-Flirt? Nach Kim Virginia Hartungs (28) unfreiwilligem Auszug aus dem Dschungelcamp hatten Ex-Flirt Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) freie Bahn. Die beiden Reality-TV-Gesichter bandelten miteinander an und verbrachten sogar eine gemeinsame Nacht auf einer Pritsche. Eng umschlungen lagen die beiden unter einem Schlafsack – doch dann kam der Korb. So empfindet Mike nun für Leyla.

"Man kann sich in so kurzer Zeit nicht verlieben. Gefühlsmäßig war da nichts, aber ich denke, das gilt auch für sie. Sie ist ein korrekter Mensch, optisch eine Granate, sie bringt das komplette Paket mit", gibt er gegenüber Bild zu. Ein weiteres Kennenlernen schließe er trotzdem nicht aus. "Wir können normalen Kontakt haben und dann schauen, wie es wird. Die Tür ist nicht zu. Sie ist beziehungstauglich, aber man muss schauen, ob es dazu kommen könnte", lässt sich Mike offen.

Und was lief unter der Bettdecke? Immerhin verbrachten Mike und Leyla eine gemeinsame Nacht auf einer Liege. "Wir waren einfach nur am Schwitzen. Wir lagen da und schwitzten so sehr, dass ich dachte, ich hätte Tiere am Nacken, aber es waren nur Schweißtropfen", gibt der Hottie gegenüber dem Blatt Entwarnung. Auch wenn bei ihm und Leyla nichts gelaufen sei, hätte die gemeinsame Nacht trotzdem etwas Positives gehabt: "Die Nähe tat uns gut."

RTL Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Leyla und Mike im Dschungelcamp 2024

RTL Mike Heiter, TV-Persönlichkeit

