Nur zweiter Platz: Ist Dschungel-Prinzessin Leyla traurig?

Ist sie mit ihrer Platzierung zufrieden? Das Dschungelcamp ist zu Ende, die Krone ging an No Angels-Star Lucy Diakovska (47). Auf Platz zwei landete ganz überraschend Bachelor-Sternchen Leyla Lahouar (27). Die Reality-Bekanntheit machte vor allem mit ihrem Flirt mit Mike Heiter (31) auf sich aufmerksam. Und offenbar reichten die Sympathien der Zuschauer, um auf das Treppchen zu kommen. Aber ist Leyla von ihrer Silbermedaille enttäuscht?

Bei einer abschließenden RTL-Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash zieht Leyla ein Fazit nach dem großen Dschungelfinale. "Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht ein bisschen traurig darüber bin", gibt sie zunächst zu. Vor allem, wenn man nur noch zu zweit und kurz vor dem Ziel sei, hoffe man sehr auf die Krone. Aber letztlich überwiegt doch der Stolz: "Wenn ich das auf eine Waage stellen würde, ist der Stolz und dass ich so glücklich bin, dass ich überhaupt Zweite sein darf, viel größer!" Sie wolle diesen Erfolg feiern und nicht darüber nachdenken, "was wäre wenn".

Nach so einem Erfolg sah es zunächst allerdings nicht aus, denn nachdem Leyla die letzte Dschungelprüfung in der letzten Minute abgebrochen hatte, waren die Zuschauer verärgert. Auf X hagelte es Unverständnis. "Sorry, aber die eine scheiß Minute hätte sie locker hinbekommen", schimpfte ein User und ein anderer meint: "Das war leider schwach. Keine Dschungelkrone wert."

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus, RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

