Nutzte Twenty4tim Dschungel für Werbung und mehr Fame?

All das nur für ein paar Follower mehr? Ganze 17 Tage hatte Twenty4tim (23) im Dschungelcamp um die Krone gekämpft. Während seiner Reise erlebte der Social-Media-Star einige Tiefen und Höhen, gab Einblicke in Privates und in sein Leben als erfolgreicher Influencer – er machte sogar Werbung für seinen Song. Doch was wollte der Drittplatzierte damit bezwecken? Das sagt Tim zu dem Vorwurf, er habe nur wegen Eigenpromo teilgenommen!

In der RTL-Dschungelcamp-Pressekonferenz in Anwesenheit von Promiflash heißt es, einige Zuschauer werfen der TikTok-Bekanntheit vor, sie habe zu viel Werbung für sich und sein neues Lied gemacht. Das möchte Tim natürlich nicht auf sich sitzen lassen: "Also, da kann ich nur sagen: Ich hab den Song ungefähr vier-, fünfmal erwähnt – wenn das natürlich alles aneinandergeschnitten ist, dann hört sich das auch schon mal an, als hätte ich nur drüber geredet." Da seine Mitstreiter ebenfalls einiges über sich preisgegeben hatten, sei es für Tim auch okay gewesen, es ebenso zu tun.

Doch letztendlich ist der "Bling Bling"-Interpret überzeugt, dass die Werbung für sich und seine Werke im Dschungel nicht alles gewesen sei. "Ich glaube, in den zweieinhalb Wochen war nicht nur Eigenpromo mein Ding, sondern vor allem auch meine Gefühle und meine Ehrlichkeit", betont Tim im Interview.

Twenty4tim, Social-Media-Star

Twenty4tim im Dschungelcamp 2024

Twenty4Tim im Finale des Dschungelcamps

