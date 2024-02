Taylor Swift bricht mit Album "Midnights" Grammy-Rekord!

Ein neuer Rekord! Am Sonntagabend fand die 66. Grammy-Verleihung statt. Beim Blick auf die Liste der Nominierten fiel auf, dass in diesem Jahr die Frauen die Oberhand hatten. Miley Cyrus (31) gewann endlich ihren ersten Grammy, SZA (33) erhielt von neun Nominierungen drei Grammys und die Favoritin Taylor Swift (34) räumte auch in diesem Jahr wieder zwei Preise ab. Bei den Grammys stellte sie sogar einen neuen Rekord auf.

Mit dem Album "Midnights" sicherte sie sich zum vierten Mal einen "Album Of The Year"-Grammy. Damit bricht sie den Rekord für die meisten Siege in dieser Kategorie, nachdem sie den Preis bereits für "Fearless", "1989" und "Folklore" gewonnen hatte. Zuvor teilte sie sich die Spitzenposition mit Musiklegenden wie Stevie Wonder (73), Paul Simon (82) und Frank Sinatra (✝82). Auf der Bühne bedankte sie sich vor allem bei ihren Fans und bei ihrem Produzenten Jack Antonoff (39): "Ich kann mit einem meiner besten Freunde zusammenarbeiten, einem einmaligen Produzenten, nämlich Jack. Ich habe solches Glück!"

Trotz dieser beeindruckenden Errungenschaften war dies nicht das einzige Highlight des Abends: Swifties hatten die Vermutung, dass die Sängerin die Neuaufnahme ihres Albums "Reputation" ankündigen würde, doch es kam ganz anders! Auf der Bühne überraschte die "Anti-Hero"-Interpretin ihre Fans damit, dass sie bald ein brandneues Album veröffentlichen wird.

