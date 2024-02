Eifersucht und Co.: So fies waren Taylor Swifts Mitschüler

Taylor Swift (34) ist gerade erfolgreicher denn je. Mit ihrer Musikkarriere ist sie auf dem Höhepunkt – sogar für einen Golden Globe wurde sie in diesem Jahr nominiert. Aber auch in ihrem Liebesleben läuft es rund. Aktuell wird sogar gemunkelt, dass Travis Kelce (34) und sie bereits ihre Verlobung planen. Doch für die Sängerin lief es nicht immer so toll. Eine ehemalige Mitschülerin packt aus: Taylor war zu Highschool-Zeiten ziemlich unbeliebt.

Jessica McLane berichtet auf TikTok, dass die Musikerin bei ihren Mitschülern nie sehr beliebt gewesen sein soll. "Es gab allgemein Gerüchte, dass sie zickig sei", betont sie in ihrem Clip. Taylor veröffentlichte 2006, noch während sie die Highschool besuchte, ihr Debütalbum. Die Gleichaltrigen haben dem Megastar diesen Erfolg wohl nicht gegönnt. Jessica erklärt: "Eifersucht war definitiv ein Thema". Ihre ehemalige Mitschülerin behauptet, dass Taylor ihre Hater daraufhin zu den Country Music Association Awards eingeladen haben soll, um "f**** euch" zu sagen.

Auch heute ist Taylor oftmals noch Hate ausgesetzt. Erst kürzlich musste sie mal wieder einen Witz über sich ergehen lassen. Bei den Golden Globes zog nämlich Jo Koy (52) sie auf. Doch die "Bad Blood"-Sängerin reagierte ganz cool und verzog keine Miene.

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

Getty Images Taylor Swift im Dezember 2012

