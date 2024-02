Mit Meghans Erlaubnis: Prinz Harry bleibt länger in London

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass im Zuge von König Charles' (75) OP an der Prostata auch Krebs bei ihm diagnostiziert wurde. Diese schockierende Diagnose nahm sein jüngster Sohn Prinz Harry (39) zum Anlass, um zu ihm nach London zu reisen. Und offenbar bleibt er da auch erst mal eine Weile: Harry wird angeblich nicht nur von kurzer Dauer in seiner Heimat bleiben!

Wie eine Quelle gegenüber Mirror verrät, plane der Wahl-Amerikaner mehr Zeit in England zu verbringen, "damit er seinem Vater körperlich beistehen kann". Dafür hat er sich wohl auch extra die Erlaubnis von seiner Frau eingeholt. "Meghan hat ihm ihren Segen dazu gegeben, denn sie weiß, dass die Familie an erster Stelle steht", plaudert der Insider aus und fügt hinzu: "Es ist noch zu früh und sie arbeiten daran, wie sie es logistisch schaffen können, da Harrys Leben jetzt in den USA mit seiner Frau und seinen Kindern stattfindet."

Doch wird es auch ein Wiedersehen und vielleicht eine Versöhnung mit seinem Bruder Prinz William (41) geben? Der Informant ist da optimistisch. "Harry und Wills waren immer füreinander da, auch in schwierigen Zeiten, und es sieht so aus, als würden sie ihre Beziehung wieder aufbauen. Die brüderliche Liebe ist nie wirklich verschwunden. Es wird aber Zeit brauchen", erzählt die nahestehende Quelle weiter.

Getty Images Prinz Harry, König Charles' Krönung

Getty Images Prinz Charles, Prinz William und Prinz Harry im April 2017

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

