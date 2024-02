Sandy Meyer-Wölden traf Lady Di mal auf der Damentoilette!

Kaum zu glauben! Sandy Meyer-Wölden (40) war viele Jahre mit Oliver Pocher (45) verheiratet und hat mit dem Comedian zusammen drei Kinder. Die Ex-Partner haben seit Ollis Trennung von Noch-Ehefrau Amira Pocher (31) sogar ein viertes gemeinsames Baby – in Form eines Podcasts. Während es sich dort in den letzten Wochen vorrangig um den Rosenkrieg des Moderators drehte, erfrischt das Model die Zuhörer nun mit einer unglaublichen Geschichte: Sandy lernte in jungen Jahren Prinzessin Diana (✝36) kennen!

Am Ende der aktuellen Folge des Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt" sorgt die 40-Jährige für eine handfeste Überraschung. Sandy erinnert sich daran zurück, wie sie mit ihrem Vater Axel in den 90er-Jahren in der Royal Box in Wimbledon gespannt das Tennisturnier verfolgte. Beim Besuch der Damentoilette kam es dann zur royalen Begegnung mit Lady Di. "Da war sie auch und da durften wir ihr kurz die Hand schütteln", berichtet sie. Sandy beschreibt das Aufeinandertreffen als "eine Wahnsinnserfahrung". Auch Ex-Mann Olli staunt nicht schlecht: Die Geschichte war nämlich auch für ihn neu.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sandy bei ihrem Ex für Verblüffung sorgt. In einer vorherigen Folge erinnerte sich das einstige Ehepaar an eine ihrer Prophezeiungen: Das Model hat ihm schon vor der Trennung von Amira das Beziehungsdrama vorhergesagt!

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Sandy Meyer-Wölden im Mai 2023

Anzeige

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de