Wird Travis Kelce Taylor bei Australien-Tour begleiten?

Bei Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) steht gegenseitiger Support ganz oben auf der Tagesordnung. Die Sängerin und der Footballspieler gehen seit mehreren Monaten zusammen durchs Leben und verbringen so viel Zeit wie möglich miteinander. Da Taylor eine Tourpause hatte, war sie bei mehreren NFL-Spielen und wird möglicherweise auch zum Super Bowl kommen. Jetzt fragen sich die Fans, ob Travis auch zu Taylors Australien-Tour kommt!

Ab dem 16. Februar tritt die "Fearless"-Interpretin in Australien auf – wenige Tage nach dem Super Bowl. Der Kansas-City-Chiefs-Spieler hätte also Zeit, den Weg nach Down Under auf sich zu nehmen! "Ich habe das Gefühl, dass Travis bis zum Valentinstag in Australien sein wird und er und Taylor etwas ganz Besonderes machen werden", ist sich auf jeden Fall ein Swiftie auf X sicher. Andere Fans finden aber auch, dass der Tight End sie ruhig unterstützen kann, da sie höchstwahrscheinlich auch extra aus Japan zum Super Bowl fliegen wird.

Ein anderes wichtiges Event verpasst Travis allerdings: die Grammy Awards. Der Tight-End-Spieler hatte bereits in "The Pat McAfee Show" zugegeben, dass er höchstwahrscheinlich nicht dabei sein kann. "Ich wünschte, ich könnte Taylor bei den Grammys unterstützen und zusehen, wie sie jeden einzelnen Preis gewinnt, für den sie nominiert ist, aber [...] ich muss mich auf diesen alten Super Bowl vorbereiten."

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift bei den MTV VMAs

