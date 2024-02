Natascha Ochsenknecht findet, Jimi Blue ist "fremdgesteuert"

Natascha Ochsenknecht (59) schießt gegen ihren eigenen Sohn! Nachdem Jimi Blues (32) Beziehung mit Yeliz Koc (30) gescheitert war, distanzierte er sich auch von der gemeinsamen Tochter Snow (2). Mittlerweile ist der "Wilde Kerle"-Star an Laura Marie Geissler (25) vergeben – aber auch diese Beziehung sorgt für Streit in der Familie Ochsenknecht. Offenbar soll die Rennfahrerin ihren Freund negativ beeinflussen: Natascha erkennt Jimi nicht mehr!

In der dritten Staffel der Familiendoku Diese Ochsenknechts geht es mal wieder um den Streit mit dem 32-Jährigen. "Das war nicht mehr mein Kind", sagt Natascha über das Verhalten ihres Sohnes und deutet an, von ihm beleidigt worden zu sein. Die TV-Bekanntheit finde: "Der Junge ist komplett fremdgesteuert." Ihr käme es vor, als seien seine Nachrichten "von jemandem diktiert worden." Dabei spielt Natascha auf Jimis Freundin Laura an, die sich mit dem Rest der Familie offenbar gar nicht gut verstehen soll. "Natürlich ist er mein Sohn und ich stehe hinter ihm. Ich stehe aber nicht hinter seinem Verhalten", stellt die 59-Jährige klar.

Im Gegensatz zu Jimi ist in der dritten Staffel auch Yeliz bei "Diese Ochsenknechts" zu sehen. Bei einem Besuch bei ihr und Enkelin Snow in Hannover wurde Natascha nämlich von der Kamera begleitet. "Seit drei Jahren zeigt Sky in 'Diese Ochsenknechts' mein Leben mit allen seinen Facetten. Ich bin regelmäßig in Hannover und besuche Snow. Ich habe drei Enkelkinder und mir ist ganz wichtig, dass Snow weiß, sie gehört genauso dazu wie Mavie (2) und Matteo", erklärte Natascha gegenüber Bild.

Getty Images Natascha Ochsenknecht, TV-Bekanntheit

Instagram / https://www.instagram.com/nataschaochsenknecht/ Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

Getty Images Natascha Ochsenknecht im Juli 2023

