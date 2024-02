Riccardo Simonettis Mama testet Hochzeit-Outfits für ihn!

Riccardo Simonetti (30) schwebt auf Wolke sieben. Gegen Ende des vergangenen Jahres verkündete der Entertainer: Er ist verlobt! Gemeinsam mit seinem Partner Steven möchte er sich im nächsten Sommer in seiner Wahlheimat Mallorca das Jawort geben. Die Hochzeitsvorbereitungen laufen nun natürlich auf Hochtouren. Doch was trägt der stets extravagant gekleidete Bestsellerautor an seinem großen Tag? Riccardo verrät, dass seine Mutter bereits ein paar Looks für ihn gemodelt hat!

Für den modebewussten Moderator ist das richtige Outfit selbstverständlich ein großes Thema. Feststeht, er werde an seinem Hochzeitstag weder Brautkleid noch einen gewöhnlichen Anzug tragen, erklärt Riccardo gegenüber Gala. Unterstützung erhält er von seiner Mutter Anna. "Sie hat für mich ein paar Outfits anprobiert, damit ich eine Vorstellung von den Stoffen und Schnitten bekomme. Das hat mir sehr geholfen", berichtet er. Natürlich möchte er sich aber auch mit seinem Verlobten absprechen.

Doch neben der Outfit-Frage gibt es noch ein weiteres Problem, das Riccardo zu lösen hat. In der Hochzeitsgesellschaft gibt es eine Sprachbarriere: "Meine Familie aus Italien spricht teilweise weder Deutsch noch Englisch, sondern nur Italienisch. Die Familie meines Verlobten hingegen versteht nur Englisch." In welcher Sprache die Zeremonie abgehalten werde, muss noch entschieden werden.

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Verlobten, November 2023

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti mit seinem Verlobten Steven, Dezember 2023

Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti, deutscher Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de