Rührende Worte: Charles meldet sich erstmals nach Diagnose

Selbst in einer schweren Zeit denkt er an andere! Seit wenigen Tagen ist bekannt, dass König Charles III. (75) an Krebs erkrankt ist. Um was für eine Form der Krankheit es sich dabei handelt, ist bisher nicht bekannt. Während ihm seine Familie in dieser kräftezehrenden Phase beiseite steht, will der Monarch aber auch nicht seine Pflichten vernachlässigen: In einem Statement meldet sich Charles nun erstmals nach der Krebsdiagnose zu Wort!

Auf der offiziellen Webseite der britischen Royals veröffentlicht der 75-Jährige eine emotionale Botschaft an Grenada zum 50. Jubiläum der Unabhängigkeit. Vor allem, dass er nicht vor Ort sein kann, macht ihm zu schaffen. "Ich kann nur sagen, wie sehr ich es bedauere, dass ich nicht persönlich bei euch sein kann, um diesen bedeutenden Meilenstein zu feiern und mit euch allen ein kleines "Oil Down" zu genießen! Meine Gedanken sind bei allen Menschen in Grenada, Carriacou und Petit Martinique sowie bei allen Menschen in der grenadischen Diaspora", heißt es in dem Statement.

Aktuell geht es dem Regenten wohl auch ziemlich gut – Charles lässt sich offenbar nicht unterkriegen. "Wenn man nicht wüsste, was los ist, hätte man keine Ahnung, dass er überhaupt erkrankt ist", berichtet ein Insider gegenüber Daily Mail. Auf seinem Landsitz in Sandringham soll er sich nun weiter erholen.

Anzeige

Getty Images König Charles III., Royal

Anzeige

Getty Images Königin Camilla und König Charles in Kenia, Oktober 2023

Anzeige

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla an seinem 75. Geburtstag

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de