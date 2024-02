Erotikjob: Eric Sindermann und Desiree finden Kompromiss!

Desiree Hansen ändert ihr Leben für ihren Liebsten! Seit Dezember ist sie mit dem Casanova Eric Sindermann (35) zusammen – aber nur auf Zeit zur Probe. Trotzdem ist das Erotikmodel bereit, Opfer für den Realitystar zu bringen: Es hat für die Liebe mit Gangbangs aufgehört! Doch sie hat sich nicht endgültig aus der Branche verabschiedet, wie sie Promiflash verrät: Eric und Desiree haben einen Kompromiss gefunden.

"Am Anfang fiel es mir schwer, meinen Job aufzugeben, weil ich da halt mein Geld mit verdiene, aber wir sind uns einig geworden, dass wir uns irgendwo in der Mitte treffen", erklärt sie im Promiflash-Interview. Dementsprechend habe Desiree ihre Erotikkarriere nicht ganz an den Nagel gehängt: "Aber ich habe mich bei manchen Sachen zurückgezogen." Durch die Einigung könne sie ihren Job nun trotz der Beziehung zu dem ehemaligen Handballprofi weiter ausüben.

Dass Eric nicht ganz mit ihrer Tätigkeit zufrieden ist, kann Desiree nachvollziehen: "Ich kann ihn ein kleines bisschen verstehen: Ich gehe keine Brötchen verkaufen, ich arbeite nicht im Einzelhandel, sondern ich bin in der Erotikbranche unterwegs." Trotzdem habe der 35-Jährige seine Freundin so kennengelernt und müsse ihre Lebensentscheidungen akzeptieren.

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und Desiree Hansen im Dezember 2023

RTL II Eric Sindermann, "B:Real"-Star

AEDT Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

