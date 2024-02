Lästereien in der Mädelsvilla: Bachelor Sebastian ist sauer!

Sebastian Klaus ist das Verhalten seiner Kandidatinnen ein Dorn im Auge. Bei Die Bachelors sucht der Hamburger nach der großen Liebe. Doch seine Rosenanwärterinnen scheinen sich mehr auf sich untereinander als auf seine Eroberung zu konzentrieren – in der aktuellen Folge wurde fies gegen Konkurrentin Leonie geschossen, woraufhin sie in Tränen ausbrach. Promiflash erklärt Sebastian, dass er das nicht gutheißt.

"Mir erschließt sich noch nicht ganz, wodurch diese Lästereien angefangen haben. Zum Zeitpunkt des Drehs wusste ich nicht, was in der Mädelsvilla passiert", erzählt er im Promiflash-Interview. Dass die Kandidatinnen schlecht übereinander reden, missbilligt Sebastian sehr. "Ich finde, dass Lästereien in keiner Form ihren Platz finden sollten", stellt er klar.

Da Sebastian beim Date von den Lästereien noch nichts wusste, konnte er Leonies emotionalen Ausbruch nicht nachvollziehen. Nach der Ausstrahlung ist das nun anders. "Ich kann jetzt definitiv besser verstehen, dass der Druck offenbar so groß war, dass das irgendwann einfach rausmusste", betont er gegenüber Promiflash.

RTL "Die Bachelors"-Kandidatinnen, 2024

RTL Sebastian Klaus und Leonie bei "Die Bachelors"

Instagram / _sebastianklaus_ Sebastian Klaus, der Bachelor 2024

