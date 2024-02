Nach Entschuldigung: Britney Spears ist sauer auf Justin!

Sie ist verärgert! Britney Spears (42) sorgte im vergangenen Jahr mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren für ordentlich Wirbel: In "The Women In Me" verriet sie unter anderem, dass sie während ihrer Beziehung mit Justin Timberlake (43) schwanger von ihm gewesen war – er sie aber dazu drängte, abzutreiben. Dafür bat die "Toxic"-Interpretin dann öffentlich um Verzeihung. Doch der Musiker machte sich bei einem Auftritt scheinbar über die Entschuldigung lustig. Das soll Britney extrem sauer machen!

Wie eine Quelle gegenüber US Weekly ausplaudert, soll Justins Verhalten die Sängerin verletzt haben. Zudem sei sie "sehr enttäuscht" von seiner Reaktion. Ein zweiter Insider bestätigt das und fügt hinzu: "Es ist ihr peinlich, dass ihr Wohlwollen und ihre freundlichen Worte so mit Füßen getreten wurden."

Nachdem Britney sich auf Instagram bei Justin für ihre Enthüllungen entschuldigt und versöhnliche Töne angeschlagen hatte, reagierte dieser prompt darauf: Bei einem Konzert richtete er einige ehrliche Worte ans Publikum: "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei absolut f*cking niemandem zu entschuldigen." Daraufhin sang er mit "Cry Me A River" ausgerechnet den Song, der als Trennungshymne von ihm und Britney gilt.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Getty Images Britney Spears und Justin Timberlake im Februar 2002

