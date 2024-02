So kaschiert Schauspielerin Ashley Benson ihren Babybauch!

Seit wenigen Wochen ist es offiziell: Schauspielerin Ashley Benson (34) ist in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes. Zusammen mit ihrem Partner Brandon Davis erwartet die Pretty Little Liars-Bekanntheit ein Mädchen. Allzu lange braucht sich das Paar wohl auch nicht mehr gedulden, denn die Beauty hat schon einen ziemlich runden Bauch. Doch von dem ist aktuell nicht viel zu sehen: So raffiniert versteckt Ashley ihre Schwangerschaftsrundungen!

Paparazzi erwischen die 34-Jährige und Brandon am Dienstag vor einem Sushi-Restaurant in Los Angeles. Auf den Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, sieht man der Beauty aber nicht sofort an, dass sie schwanger ist. Mit einer schwarzen Puffer-Jacke und einer dazu passenden Jogginghose kaschiert sie gekonnt ihren Bauch. Auf weiteren Pics, die Ashley von der Seite zeigen, ist ihre runde Körpermitte dann aber wieder deutlich zu erkennen.

Dass sie ihren Bauch aber auch gern zur Schau stellte, machte die Ex-Freundin von Cara Delevingne (31) erst kürzlich deutlich. Beinahe komplett nackt posierte die Seriendarstellerin auf dem Cover von Ladygunn. Lediglich Schmuck und ihre eigenen Hände bedeckten ihren Körper. Fans feierten sie für diese Aufnahmen. "Du siehst umwerfend aus" oder "Ich freue mich sehr für euch", lauteten einige Kommentare im Netz.

BACKGRID Brandon Davis und Ashley Benson in LA, 2023

Brandon Davis und Ashley Benson, März 2023

Ashley Benson im Oktober 2023

