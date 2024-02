Sofia Vergara ist unbeeindruckt von Ex Joes neuer Beziehung

Sie nimmt es gelassen. Sofia Vergaras (51) Rolle in der Erfolgsserie Modern Family hatte ihr zu weltweiter Bekanntheit verholfen. Seither befindet sich die gebürtige Kolumbianerin beruflich auf der Überholspur. Privat sah es da zuletzt etwas anders aus. Erst im vergangenen Jahr ließ sie sich von Joe Manganiello (47) scheiden. Während sie ihr Single-Dasein in vollen Zügen genießt, ist ihr Ex schon wieder in festen Händen. Sofia stört die neue Beziehung von Joe jedoch nicht.

"Sofia hat Spaß und macht ihr Ding. Sie will sich nicht binden", verrät ein Insider gegenüber Entertainment Tonight. Dass ihr Ex jedoch nur wenige Monate nach dem öffentlichen Ehe-Aus schon wieder neu verliebt ist, macht der Schauspielerin hingegen nur wenig aus. Die Quelle erzählt daraufhin sogar, dass Sofia "Joe das Beste wünscht", wenn es um seine neue Romanze geht. Die 51-Jährige selbst konzentriere sich aktuell vor allem "auf sich selbst."

Erst vor wenigen Wochen zeigte sich der Magic Mike-Darsteller bei einem Event an der Seite seiner neuen Partnerin Caitlin O'Connor (33). Beim gemeinsamen Posieren auf dem roten Teppich wirkten die beiden da nicht nur besonders vertraut miteinander, sondern auch bis über beide Ohren verliebt. Immer wieder warf sich das Paar innige Blicke zu.

Anzeige

Getty Images Sofia Vergara, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Joe Manganiello und Sofia Vergara im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Caitlin O'Connor und Joe Manganiello, 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de