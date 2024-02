Arbeitet er zu viel? Prinzessin Kate sorgt sich um William

Das britische Königshaus muss aktuell eine schwere Zeit durchmachen. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass sich König Charles (75) aufgrund einer Prostataerkrankung medizinisch behandeln lassen musste. Dabei wurde bei dem Monarchen Krebs festgestellt. Doch damit nicht genug: Auch Prinzessin Kate (42) musste sich einer Operation am Bauch unterziehen. Doch statt sich zu Hause in Ruhe von den Strapazen der OP zu erholen, sorgt sich Kate vor allem um ihren Ehemann William (41)!

Aktuell hält der 41-Jährige die Stellung und lässt sich – trotz der Sorge um seine Liebste – bei öffentlichen Veranstaltungen nichts anmerken. Dass William weiterhin seinen royalen Pflichten nachgeht, soll seiner Frau jedoch Kummer bereiten. "Kate ist besorgt über den psychischen Tribut, den diese beiden medizinischen Herausforderungen für ihren Mann bedeuten. [...] Als Kate arbeitsunfähig wurde, hat er sich in die Rolle des zupackenden Vaters begeben. Er reduzierte seinen Zeitplan, um die Kinder zur Schule zu fahren, das ganze Drumherum. Jetzt hat er seine königlichen Pflichten viel früher wieder aufgenommen, als ihm vielleicht lieb gewesen wäre", erklärt der Autor Christopher Andersen gegenüber Fox News Digital.

Während William sowohl für das britische Volk als auch für seine Familie präsent sein will, scheint sich sein jüngerer Bruder Prinz Harry (39) aus der ganzen Sache herauszuhalten. Obwohl er direkt nach der Bekanntgabe seiner Diagnose zu seinem Vater nach Großbritannien flog, soll ein gemeinsames Gespräch des Vater-Sohn-Duos weniger als eine Stunde gedauert haben. Kurz darauf trat Harry schon wieder seine Heimreise in die USA an.

König Charles, Prinzessin Kate und Prinz William im März 2013

Prinz William und Prinzessin Kate

Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

