Nach Besuch bei König Charles: Prinz Harry ehrt NFL-Spieler

Für Prinz Harry (39) geht es wie gewohnt weiter! Nachdem die Krebsdiagnose von König Charles (75) vor wenigen Tagen bekannt geworden war, reiste sein jüngster Sohn direkt nach Großbritannien. Doch nach nur einem Tag ging es für ihn schon wieder zurück in die USA. Dort scheint der Bruder von Prinz William (41) einen vollen Terminkalender zu haben: Harry ehrt einen NFL-Spieler.

Wie unter anderem Page Six berichtet, überreichte der Herzog von Sussex dem NFL-Star Cameron Heyward den Walter Payton Man of the Year Award 2023 in Las Vegas. "Was ihr auf und neben dem Spielfeld leistet, ist wirklich bemerkenswert. Ihr seid Vorbilder für Millionen von Menschen, so wie ihr euch verhaltet und wie ihr etwas zurückgebt", lobte der 39-Jährige den Sportler. Für Harry sei Cameron "ein Spieler, der über sich hinauswächst" und er habe ein "außergewöhnliches Engagement, anderen zu helfen."

Der Besuch beim kranken König war kürzer als gedacht. Das Gespräch zwischen Harry und Charles soll rund dreißig Minuten gedauert haben. Wie Mirror berichtete, soll er seinem älteren Bruder William nicht begegnet sein. Wenig später wurde der Rotschopf am Flughafen Heathrow gesichtet. Er soll nur rund 25 Stunden in Großbritannien gewesen sein.

