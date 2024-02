Prinz William strahlt mit Tom Cruise beim gemeinsamen Dinner

Er zeigt sich stark. Aktuell sorgt das britische Königshaus wieder für jede Menge Schlagzeilen. Denn erst am vergangenen Montag hatte König Charles (75) überraschend seine Krebsdiagnose publik gemacht. Seither besteht nicht nur weltweit, sondern sicherlich auch innerhalb der royalen Mauern große Sorge um den Monarchen. Beim ersten öffentlichen Event seit der Bekanntgabe zeigt sich sein ältester Sohn nun aber guter Dinge. Auf einer Gala ist Prinz William (41) in bester Gesellschaft.

Nachdem der 41-Jährige zuvor noch mehr als 50 Ehrungen auf Schloss Windsor verliehen hatte, nimmt der britische Thronfolger am Abend an einem Galadinner der London's Air Ambulance Charity teil. Im Rahmen der Veranstaltung trifft William auch auf einen echten Hollywoodstar. Gemeinsam mit Tom Cruise (61) posiert er für einige Fotos. Dabei wirkt der Royal sichtlich gut gelaunt – zumindest nach außen. An der Seite des Mission: Impossible-Darstellers grinst er breit für die Kamera.

Auch die Rede, die William noch am selben Abend hält, sorgt aktuell für Aufsehen – und Ärger. Denn in dieser witzelt der dreifache Vater über die aktuell angespannte Situation im Palast. "Man kann sagen, dass die letzten Wochen eher 'medizinisch' geprägt waren. Also dachte ich, ich komme zu einer Veranstaltung der Luftrettung, um dem Ganzen zu entfliehen", scherzte er laut Mirror.

MEGA Prinz William, 2024

MEGA Tom Cruise und Prinz William, 2024

Getty Images Prinz William und König Charles im Juli 2023

