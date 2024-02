Diese Kandidatin ist bereits zum zweiten Mal bei GNTM dabei!

Versuch Nummer zwei – sie wagt das Abenteuer erneut! Am 15. Februar startet endlich wieder Germany's Next Topmodel. Für die 19. Staffel haben sich Heidi Klum (50) und Co. wieder mal etwas Neues einfallen lassen: Denn neben vielversprechenden Girls dürfen nun auch erstmals Männer an der Castingshow teilnehmen. Einige der diesjährigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen wurden bereits enthüllt. Und eine der Ladys versuchte ihr Glück bereits im vergangenen Jahr bei GNTM!

Bereits in der 18. Staffel von GNTM wollte Tracy es ganz nach oben schaffen, warf allerdings freiwillig das Handtuch. Nun bekommt die medizinische Fachangestellte eine zweite Chance und die möchte sie unbedingt nutzen. "Ich habe an meiner Persönlichkeit gearbeitet, ich habe an meinem Stressempfinden gearbeitet", erklärt sie ProSieben im Interview.

Nach ihrem freiwilligen Exit bat Tracy Heidi um eine zweite Chance. Und das Supermodel fackelte damals auch nicht lange und gewährte ihr diese tatsächlich auch: "Lass mich mal kurz überlegen: Ich hätte dich gerne dabei!"

Anzeige

Instagram / tyty_tracy Tracy, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

Getty Images Heidi Klum bei der Emmy-Party von Walt Disney 2024

Anzeige

ProSieben / Richard Hübner Tracy, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de