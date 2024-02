Oh, là, là: Knutsch-Action bei den "Die Bachelors"-Girls!

Das gab es noch nie! In der aktuellen Staffel Die Bachelors suchen gleich zwei Rosenkavaliere unter 22 Ladys ihre Herzensdame. Dennis Gries und Sebastian Klaus stellen sich in Südafrika gemeinsam dem Liebesabenteuer. Normalerweise fallen nur zwischen den Rosenkavalieren und den Frauen zarte Küsse, doch dieses Jahr scheint alles anders zu sein. Die Mädels in der Villa halten die Abstinenz von körperlicher Nähe augenscheinlich nicht mehr aus: Kurzerhand entscheiden sich zwei Kandidatinnen, miteinander zu knutschen!

Während die Bachelors zu einer Gruppendate-Strandparty laden, ist die Stimmung in der Villa bei den restlichen Ladys ausgelassen. Die Frauen gönnen sich Drinks, tanzen freudig und geben sich gegenseitig Küsschen. Single-Lady Brenda scherzt: "Ich glaube, wir Mädels haben einen Plan B, wenn es mit den Jungs nichts wird." Dann kündigt Fabienne in der Runde an: "Ich hole jetzt einen Kaugummi, dann mache ich mit jemandem rum." Prompt bietet sich Mitstreiterin Larissa an: "Wir können auch rummachen!" Gesagt, getan: Kurz darauf tauschen die Frauen zarte Lippenbekenntnisse aus. Larissa ist offenbar auf den Geschmack gekommen – denn sie küsst an dem Nachmittag auch Freya.

Beim Strand-Date der Casanovas läuft es weniger rosig. Dass Sebastian Single-Lady Leonie wegen der frischen Brise sein Hemd leiht, stößt Konkurrentin Kim sauer auf: "Du machst dich aber schon ganz schön an ihn heran." Der Streit zwischen den Blondinen eskaliert und bei Leonie kullern die Tränen.

