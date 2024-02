Selten: Brad Pitt und Ines turteln in der Öffentlichkeit!

Brad Pitt (60) und Ines De Ramon verstecken ihre Liebe nicht! Schon über ein Jahr lang soll etwas zwischen dem Schauspieler und der Schmuckdesignerin laufen. Obwohl die beiden sich immer mal wieder zusammen in der Öffentlichkeit zeigen, haben sie sich bezüglich der Gerüchte bislang nicht geäußert. Laut Insidern soll es bei dem Paar aber bestens laufen. Diese Aussagen befeuern die Berühmtheiten nun selbst: Brad und Ines turteln bei einem Filmfestival!

Wie Hello! berichtet und mehrere Schnappschüsse beweisen, konnten der Filmstar und die Ex von Paul Wesley (41) auf dem Santa Barbara International Film Festival nicht die Hände voneinander lassen. Auf den Bildern sitzen die zwei nebeneinander direkt hinter Bradley Cooper (49) und Carey Mulligan (38). Dabei ruht Ines' Hand unter anderem auf Brads Oberschenkel, sie lachen oder flüstern sich angeregt Dinge zu. Die Feierlichkeiten sollen die beiden schließlich Hand in Hand verlassen haben.

"Ines ist großartig für Brads Seele", äußerte sich vor wenigen Monaten ein Insider gegenüber Us Weekly. Die Beauty habe zudem einen fantastischen Einfluss auf das Leben des Bullet Train-Darstellers und gebe ihm sehr viel Hoffnung.

Anzeige

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Anzeige

Instagram / inesdrmn Ines De Ramon, Schmuckdesignerin

Anzeige

Getty Images Brad Pitt bei den Cesar Film Awards 2023

Anzeige

Glaubt ihr, dass sich Ines und Brad in Zukunft häufiger gemeinsam zeigen? Ja, bestimmt! Nein, ich glaube nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de