Bekommen Brad Pitt und Ines De Ramon etwa bald ein Baby?

Sind sie bald zu dritt? Brad Pitt (60) und Ines De Ramon sollen seit über einem Jahr miteinander liiert sein und wohnen angeblich bereits zusammen. Gerüchten zufolge sollen die beiden Turteltauben auch schon über die Eheschließung nachdenken – und damit offenbar nicht genug. Jetzt machen weitere Informationen über den Hollywoodstar und die Schmuckdesignerin die Runde: Brad und Ines sollen ein gemeinsames Baby planen!

Laut In Touch habe ein Insider aus dem Umfeld des Paares brisante Neuigkeiten ausgeplaudert. "Brad und Ines meinen es wirklich ernst: Sie ist bei ihm eingezogen, und sie haben darüber gesprochen, ein Baby zu bekommen", heißt es. "Es mag für einige schockierend sein, aber diejenigen, die ihnen nahestehen, wären nicht überrascht, wenn sie bereits schwanger ist", offenbart die Quelle weiter.

Ob der Schauspieler in seiner Ines die Frau fürs Leben gefunden hat? Im Gegensatz zu seinen ehemaligen Liebschaften ist sie bisher kein großer Star in seinem Geschäft und habe an dem Ruhm auch kein Interesse – das liebe er umso mehr. "Er schätzt es, dass Ines nicht in der Industrie ist. Und sie scheint von seiner Berühmtheit völlig unbeeindruckt zu sein", verrät ein Informant gegenüber Ok!.

Getty Images Brad Pitt im Juli 2022

Instagram / inesdrmn Ines De Ramon, Schmuckdesignerin

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

