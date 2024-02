Taylor Swift und Travis wird Cannabis-Hochzeit angeboten!

Die Schlagzeilen um Taylor Swift (34) und Travis Kelce (34) häufen sich. Mit ihrer Beziehung sorgen die Sängerin und der Footballspieler bereits für viel Gesprächsstoff. Wie auch jetzt wieder: Denn seit Längerem wird vermutet, das Paar könne den bevorstehenden Super Bowl für seine öffentliche Verlobung nutzen. Im Falle dessen könnten sie sich auch auf ein besonderes Präsent freuen: Taylor und Travis erwartet eine wilde Hochzeit in Las Vegas.

Ein in Las Vegas ansässiges Unternehmen für sogenannte Cannabis-Touren bietet dem Paar nun den Deal schlechthin an. Wie TMZ berichtet, soll den beiden Megastars eine Hochzeit in der größten Marihuana-Ausgabestelle der Welt, Planet 13, spendiert werden. Neben der wilden Sause beinhaltet das Paket unter anderem einen Hubschrauberflug über die Sin City. Die einzige Voraussetzung für die wohl wildeste Party ihres Lebens: Travis muss der Sängerin auf dem Sportevent des Jahres die Frage aller Fragen stellen.

Obwohl das Angebot sicherlich verlockend für den einen oder anderen klingt, werden Travis und Taylor es mit großer Wahrscheinlichkeit nicht in Anspruch nehmen. Vor allem auch, weil der NFL-Hottie erst vor wenigen Tagen durchsickern ließ, dass die große Verlobung wohl ausbleiben wird. Demnach sei der Super-Bowl-Sieg vorerst das Einzige, "worauf sich [seine] Gedanken im Moment konzentrieren."

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Instagram / chariah_ Travis Kelce und Taylor Swift, Oktober 2023

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

