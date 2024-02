Warum hält König Charles Art seiner Krebserkrankung geheim?

Ist da was dran? Das britische Königshaus sorgt aktuell für einige Schlagzeilen. Im Mittelpunkt dieser steht die Gesundheit von König Charles (75). Denn diese hatte in den vergangenen Wochen weltweit wiederholt Sorge bereitet. Erst Anfang der Woche machte der Monarch seine Krebsdiagnose öffentlich. Um welche Art der Erkrankung es sich handelt, ist jedoch bislang nicht bekannt. Und das wird wohl auch erst mal noch so bleiben: Werden genauere Details zu Charles' Diagnose etwa aus diesem Grund geheim gehalten?

In Hello! Magazines "A Right Royal Podcast" spricht Redakteurin Emily Nash über die möglichen Gründe seiner Geheimhaltung: "Zuallererst ist dies eine noch recht frische Diagnose", erklärt sie. Selbst seine Familie habe erst kurz vor der öffentlichen Bekanntgabe von seiner Erkrankung erfahren. Eben deswegen sei es wohl vorerst oberste Priorität für Charles, sich die nötige Zeit zu nehmen, "um sich darüber im Klaren zu werden, seinen Behandlungsplan zu verinnerlichen und alles zu regeln, bevor er mehr darüber spricht."

Wie es dem britischen Oberhaupt aktuell geht, darüber informierte gerade erst seine Gattin Königin Camilla (76). Bei einem öffentlichen Auftritt in der englischen Stadt Salisbury äußerte sie sich zum Gesundheitszustand des 75-Jährigen. "Ihm geht es den Umständen entsprechend sehr gut", zitierte Royal-Expertin Rebecca English sie unter anderem laut People.

Getty Images König Charles, 2024

Getty Images König Charles, 2023

Getty Images König Charles III. und Königin Camilla im November 2023

