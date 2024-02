Boxkampf: Würde Paulina Ljubas bei Fame Fighting mitmachen?

Hat Paulina Ljubas (27) noch eine offene Rechnung mit jemandem? Im vergangenen Jahr hatte Eugen Lopez erstmals das Boxevent Fame Fighting veranstaltet. Zahlreiche Realitystars stiegen gegeneinander in den Ring – teilweise um ihre Differenzen zu klären, manchmal aber auch aus reiner Freude am Sport. Wegen des großen Erfolgs soll es sogar eine weitere Veranstaltung geben. Würde Paulina bei Fame Fighting mitmachen?

"Ja, bei sportlichen Herausforderungen bin ich generell immer dabei. In dem Fall aber nur, wenn es auch ein richtiger Gegner ist", schreibt die Influencerin in ihrer Instagram-Story auf die Frage eines Followers und fügt hinzu: "Ich könnte und würde mich jetzt nicht zum Spaß mit jemandem in den Ring stellen, den ich mag." Paulina habe dann keine Motivation.

Ob die 27-Jährige zu einem Kampf mit Walentina Doronina (23) bereit wäre? Immerhin hatten sich die beiden bei Germany Shore mächtig in den Haaren. Nachdem die Blondine eine Geburtstagstorte zu Boden geworfen hatte, konfrontierte Paulina sie. "Such wirklich mal ein Erziehungsheim oder einen Psychiater auf, weil das ist ekelhaft, widerlich", schrie die Ex on the Beach-Bekanntheit.

