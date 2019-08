Alles aus zwischen Zara Larsson (21) und ihrem Liebsten? Die Sängerin aus Schweden und ihr Freund Brian Whittaker dateten sich seit Juni 2017 und machten ihre süße Beziehung gerne bei Social Media öffentlich. Zahlreiche Pärchen-Pics finden sich auf den Accounts der beiden, die vermuten lassen, dass sie eigentlich total verliebt sind. Doch jetzt scheint die Beziehung zwischen den Nachwuchsstars ihr Verfallsdatum erreicht zu haben!

Wie ein Insider gegenüber The Sun verriet, gab es für die 21-Jährige und ihren Partner einfach keine Zukunft mehr. "Die Trennung war sowohl für Zara als auch für Brian sehr beunruhigend, aber die Beziehung hatte ihren Lauf genommen. Es waren schwierige Wochen", plaudert die Quelle aus dem Nähkästchen. Eigentlich träumte Zara nämlich schon von Kindern mit ihrem Liebsten, wie sie noch vor einigen Monaten bei Instagram teilte. Nichtsdestotrotz scheint Brian das Beziehungsende bereits auf Social Media bestätigt zu haben. In einem Beitrag schrieb er: "Shit happens, Beziehungen scheitern, du bekommst nicht sofort bestimmte Jobs, aber durch Selbstliebe und Liebe wird es dir gut gehen."

Auch die "Lush Life"-Interpretin gibt öffentliche Hinweise auf die Trennung. So trug die Blondine bei den VMAs ein Kleid mit einem anatomischen Herz darauf, dass von einem Pfeil durchbohrt war. Wenn das mal kein Statement ist.

Instagram / brianhwhittaker Zara Larsson und Brian Whittaker

Getty Images Zara Larsson bei den MTV Video Music Awards 2019

Getty Images DJ Khaled und Zara Larsson bei den VMAs 2019

