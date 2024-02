Liebes-Reunion mit Ben war für Jennifer Lopez ein Wendepunkt

Über diese Liebes-Reunion hat wirklich jeder gesprochen! Von 2002 bis 2004 waren Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) ein Paar. Im April 2021 kamen die beiden wieder zusammen und heirateten kurz darauf sogar. Immer wieder schwärmt die "Jenny from the Block"-Sängerin von ihrer Beziehung mit dem Schauspieler. Nun erklärt Jennifer, wie bedeutsam die wieder entfachte Liebe mit Ben wirklich für sie war!

"Es schien ein so wichtiger Moment in meinem Leben zu sein, eine Art Wendepunkt, an dem ich als Person und als Künstlerin wirklich alle Dinge betrachten konnte, in denen ich gut war, und die Dinge, die ich fühlte und über mich wusste", erzählt sie im Interview mit Good Morning America. Die Beziehung mit Ben inspirierte sie auch dazu, ihr neues Album "This Is Me...Now" aufzunehmen.

Vor wenigen Wochen schwärmte Jennifer in den höchsten Tönen von ihrem Ehemann. "Er hat keine anderen Ziele, als mich so gut wie möglich glänzen zu sehen, und das möchte ich auch für ihn, deshalb will ich definitiv immer seine Meinung hören", gab sie im Interview mit Extra preis.

Getty Images Jennifer Lopez, 2023

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

