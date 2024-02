Mama Candy verrät, wie es Tori Spelling nach Scheidung geht

Wie geht es ihr wirklich? Hinter Tori Spelling (50) liegt eine harte Zeit. Im Juni 2023 gaben sie und Dean McDermott (57) ihr Liebes-Aus bekannt. Seit der Trennung liefern sich die beiden Schauspieler eine Schlammschlacht. Unter anderem plauderte Dean intime Details aus ihrer Ehe aus – sehr zum Ärgernis seiner Ex. Toris Mutter Candy Spelling (78) verrät jetzt, wie es der "90210"-Darstellerin mit dem Stress der letzten Monate ergangen ist!

Im Interview mit Fox News Digital wird Candy auf das Wohlbefinden ihrer Tochter angesprochen. "Es geht ihr großartig", beruhigt die "Stories from Candyland"-Autorin daraufhin. "Wissen Sie was, [es geht ihr] so gut, wie man es erwarten kann. Sie ist eine Überlebenskünstlerin", erklärt die 78-Jährige noch einmal genauer.

Im Dezember 2023 musste sich Tori Sorgen um ihren Sohn Liam machen. Der 16-Jährige war eine Treppe heruntergefallen und hatte sich dabei einen akzessorischen Kahnbeinbruch im rechten Fuß zugezogen. Einige Wochen später musste er deshalb operiert werden.

Getty Images Candy Spelling, November 2019

Getty Images Tori Spelling bei der Premiere von "Cruel Summer"

Instagram / torispelling Tori Spelling mit ihrer Tochter Stella und ihrem Sohn Liam, Oktober 2023

