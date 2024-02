Tod ihrer Mutter: Gisele Bündchen braucht Zeit, um zu heilen

Vor wenigen Wochen erlitt Gisele Bündchen (43) einen schrecklichen Schicksalsschlag: Ihre Mutter ist tot. Vânia Nonnenmacher starb im Alter von 75 Jahren in Brasilien an Krebs. Auf Social Media nahm das Model bereits auf rührende Weise Abschied von ihrer Mama. Sie teilte dazu ein Bild von sich und Vânia und schrieb liebevolle Worte dazu. Jetzt postet sie ein weiteres berührendes Zitat in Gedenken an ihre verstorbene Mutter.

Gisele teilt auf Instagram ein Foto von sich. Auf dem Bild steht sie auf einem Balkon und schaut sich den Sonnenuntergang an. Die Beauty blickt auf das Meer und die Stadt. Die atemberaubende Landschaft wird teilweise durch die Wolken bedeckt. Dazu schreibt sie nachdenkliche Worte: "Sich selbst zu heilen, braucht Zeit. Loszulassen kann sich manchmal überwältigend anfühlen". Damit zitiert sie den ecuadorianischen Autor Yung Pueblo.

Auch Giseles erster Post nach dem Tod ihrer Mutter war sehr emotional. Zu einer Aufnahme, auf der sich die beiden Frauen umarmen, schrieb das Model: "Geliebte Mama, es tut weh zu wissen, dass ich dich nicht mehr umarmen kann, aber ich weiß, dass du immer über uns wachen wirst."

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen und ihre Mutter Vânia Nonnenmacher

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen auf Balkon

Anzeige

Instagram / gisele Gisele Bündchen und ihre Mutter Vânia Nonnenmacher

Anzeige

Wie findet ihr Giseles Zitat in Gedenken an ihre verstorbene Mutter? Ich finde es sehr berührend. Es ist etwas traurig. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de