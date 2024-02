UK-"The Masked Singer": Steckt Miley Cyrus im Eiffelturm?

Wird ein Superstar zum Pariser Wahrzeichen? The Masked Singer ist weltweit ein Phänomen. Verkleidet in bunten und aufwendigen Kostümen singen Promis vor einer Rate-Jury. Wenn sie rausfliegen, werden sie enttarnt. Auch wenn vor allem Ruth Moschner (47) unter den deutschen Masken immer wieder Weltstars vermutet, blieben diese bisher aus. In der UK sieht das ein bisschen anders aus. Jetzt vermuten die Zuschauer sogar Popstar Miley Cyrus (31) in einem der Kostüme.

In Großbritannien geht "The Masked Singer" nun schon ins Halbfinale. Von Show zu Show begeistert vor allem der Eiffelturm das Publikum mit seiner Stimme. In der vorletzten Sendung performt er die Rockhymne "Paradies City" von Guns N' Roses. Und mittlerweile sind die Fans sich sehr sicher, dass Miley dahinter steckt. Bei X häufen sich Kommentar wie "Der Eiffelturm ist Miley Cyrus! Es klingt so sehr nach ihr!" und "Ich kann Miley Cyrus nicht überhören!" Der ein oder andere vermutet aber auch jemand anderes: Manche glauben Soulsängerin Patti LaBelle erkannt zu haben.

Möglich ist es, dass Miley der Eiffelturm ist. Schon 2023 begeisterten echte Megastars auf der "The Masked Singer"-Bühne. Hinter dem Elefanten verbarg sich Star-Skateboarder Tony Hawk (55). Besonders beeindruckend war aber der Auftritt der Meerjungfrau. Denn unter der Maske des Fabelwesens steckte tatsächlich Disco-Queen Gloria Gaynor (80).

Getty Images Miley Cyrus, 2024

Getty Images Miley Cyrus, September 2019 in New York City

Getty Images Gloria Gaynor, Musikerin

