Die zweite Po-Operation brachte Gina-Lisa Lohfink beinahe um

Es wurde brenzlig! Ihr Aussehen optimierte Gina-Lisa Lohfink (37) in der Vergangenheit bereits ordentlich. Neben gemachten Brüsten in Übergröße und Injektionen in ihr Gesicht, hatte sie bereits 2022 einen Brazilian Butt Lift vornehmen lassen. Doch damit nicht genug: Im letzten Sommer reiste sie erneut für den Traum von einem großen Hintern in die Türkei. Doch von dort wäre Gina-Lisa beinahe nicht mehr zurückgekehrt...

Ein Anbieter in der Türkei habe sie zu dem Eingriff eingeladen – kostenfrei! Nach der BBL-Operation plagten das Realitysternchen jedoch starke Schmerzen. "Eine Woche lag ich mit 40 Grad Fieber in der Türkei und bin fast gestorben. So viel Angst hatte ich noch nie", berichtet Gina-Lisa der Bild. Zurück in Deutschland habe ihr Hausarzt sie schließlich gerettet. "Wochenlang habe ich Infusionen bekommen, habe aber trotzdem noch immer Schmerzen", klagt die einstige GNTM-Kandidatin.

Ein solcher Eingriff geht mit einem nicht unerheblichen Risiko einher. Das Eigenfett, welches in den Hintern gespritzt wird, kann im schlimmsten Fall durch die die Blutgefäße bis in die Lunge oder das Gehirn wandern. So verstarb im vergangenen Jahr die Influencerin Ms. Jacky Oh an den Folgen ihrer BBL-OP.

Seven.One / Boris Breuer Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

DiaMond Aesthetics Gina-Lisa Lohfink nach ihrem BBL, 2022

Instagram / msjackyoh Ms. Jacky Oh, Influencerin

