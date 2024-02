Judith Rakers gab bei "Tagesschau" manchmal geheime Zeichen

Judith Rakers (48) hat sich hin und wieder einen Spaß erlaubt! Die Journalistin war für 19 Jahre ein fester Bestandteil der ARD: Sie hatte jahrelang unter anderem die Tagesschau moderiert. Im Januar gab sie dann aber bekannt, dass sie der Nachrichtensendung den Rücken kehren möchte und sich anderen Projekten widmen möchte. Nun gibt Judith ein geheimes "Tagesschau"-Detail aus ihrer Karriere preis!

In der Talkshow "MDR um 4" plaudert die 48-Jährige aus, dass sie manchmal Post von jüngeren Zuschauern oder Menschen mit Beeinträchtigungen bekommen habe. Diesen wollte Judith eine Freude machen und überlegte sich etwas: "Ganz selten, wirklich sehr selten, habe ich in der Anmoderation des Wetters ein Zeichen gegeben. Und zwar hab ich manchmal so einen Stift in die Hand genommen und dann habe ich den so ganz leicht wackeln lassen", verrät sie. Das habe sie nur sehr selten gemacht, aber bei den Adressaten habe das zu "unglaublichem Geschrei und Freude" geführt.

Ihre letzte "Tagesschau"-Sendung war noch einmal ganz besonders. "Danke, dass Sie mich in den letzten 19 Jahren immer wieder in Ihr Wohnzimmer gelassen haben – und danke an die besten Kolleginnen und Kollegen der Welt", meinte sie mit kleinen Tränen in den Augen, bevor Judiths Kollegen mit Blumensträußen auf sie zukamen.

Anzeige

NDR Judith Rakers im Tagesschau-Studio

Anzeige

NDR Judith Rakers, ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin

Anzeige

Getty Images Judith Rakers, 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de