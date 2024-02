Kliniktasche gepackt: Renata Lusin ist bereit für die Geburt

Bald können sie ihren Nachwuchs in den Armen halten! Renata (36) und Valentin Lusin (36) hatten in den vergangenen Jahren drei Fehlgeburten verkraften müssen. Im September 2023 verkündete die Profitänzerin überglücklich, dass sie wieder schwanger ist. Mittlerweile ist sie im neunten Monat schwanger und fiebert der Ankunft ihres Babys schon sehnlichst entgegen. Jeden Tag könnte es so weit sein – Valentin und Renata sind vorbereitet und bereit!

Auf Instagram teilt die Let's Dance-Bekanntheit ein paar lustige Schnappschüsse, auf dem sie und ihr Mann in einem Türrahmen stehen – es wirkt so, als ob der Tänzer sich den Babybauch streichelt. Dazu gibt Renata ein Update zu den Vorbereitungen für die Entbindung: "Valentin hat alle Tests bestanden! Die Kliniktasche ist gepackt. Wir sind bereit zur Partnergeburt." Doch in ihrem engsten Kreis seien wohl viele der Meinung, dass der 36-Jährige die Geburt nicht so gut verkraften wird. "Alle machen sich ein bisschen Sorgen, dass Valentin umkippt. Aber ich sage: Zusammen geplant, zusammen durchstehen."

Nachdem ihr kleiner Schatz auf der Welt ist, geht es für Valentin direkt mit "Let's Dance" weiter. Renata nimmt sich in diesem Jahr eine Baby-Auszeit. "Ich bin so stolz auf ihn. Ich werde natürlich im Studio wieder dabei sein und nach der Entbindung mit dem Kinderwagen vor dem Studio tanzen", schrieb die Schwangere im Netz.

Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Tänzerin

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin im Februar 2024

