Seltenes Bild: So ähnlich sieht Amira Pocher ihrer Mama!

Amira Pocher (31) gibt Einblicke in ihr Privatleben. Normalerweise lässt die Moderatorin ihre Follower in den sozialen Medien ausschließlich an ihrem Alltag teilhaben – von ihrer Familie zeigt sie eher wenig. Doch nun scheint die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (45) eine Ausnahme zu machen: Sie verbringt Zeit mit ihrer Mutter und zeigt das stolz der ganzen Welt. Amira postet ein seltenes Foto mit ihrer Mama.

In ihrer Instagram-Story teilt die 31-Jährige ein Selfie mit ihrer Mama Mirjam Svetnik. Das Frauenduo genießt die gemeinsame Zeit bei einem Spaziergang mit einem Kaffee. "Shoppen mit Mama", schreibt Amira zu dem Foto der beiden. Die Frauen lächeln in die Kamera und scheinen den Ausflug mehr als zu genießen.

Amiras Mama hatte bei der Trennung von Olli offenbar ihre Finger im Spiel. In ihrem Podcast "Liebes Leben" plauderte das Model mit seinem Bruder über einen entscheidenden Moment: "Das war der erste Anstoß und kleine Wendepunkt. [...] Unsere Mama kam zu mir und sagte: 'Amira, du hast dich so krass verändert. Du bist so negativ. [...] So kenne ich dich gar nicht.'" Amira soll vor allem vulgär geworden sein, wie Mirjam wohl behauptet hatte.

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Instagram / amirapocher Amira Pocher

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

