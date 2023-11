Lange vor Trennung: Amira Pochers Mama merkte Veränderungen

Amira Pochers (31) Mutter erkannte sie nicht wieder. Erst wenige Monate ist es her, dass die Moderatorin und ihr Noch-Ehemann Oliver Pocher (45) ihre Trennung bekanntgegeben hatten. Während es zu Beginn noch so aussah, als handele es sich um eine friedliche Trennung, scheint es mittlerweile richtig zu brodeln. Dass etwas nicht stimmt, merkte Amiras Mutter aber schon vor dem Liebes-Aus.

In ihrem neuen Podcast "Liebes Leben" plaudert Amira zusammen mit ihrem Bruder Hima aus dem Nähkästchen. Dabei kommt auch die Trennung zur Sprache. Sie erinnert sich an einen Familienurlaub vor etwa einem Jahr: "Das war der erste Anstoß und kleine Wendepunkt. [...] Unsere Mama kam zu mir und sagte: 'Amira, du hast dich so krass verändert. Du bist so negativ. [...] So kenne ich dich gar nicht.'" Vor allem vulgär sei sie geworden. Wenig später habe die 31-Jährige das selbst gemerkt und beschlossen, etwas zu verändern. Viel gebracht haben ihre Bemühungen allerdings nichts, erklärt Amira.

Mittlerweile werden auch immer wieder Stimmen laut, dass Amira in der Beziehung mit Olli das Rampenlicht gesucht habe. Ein Punkt, der sie besonders trifft. Denn zwei Jahre habe sie gar nicht neben ihm auf dem roten Teppich gestanden. "Ich habe mich versteckt, ich hatte kein Interesse. Ich wollte nicht, dass die Leute mich kennen", betont die zweifache Mutter. Olli habe sie dann mit in die Öffentlichkeit gezogen.

ActionPress Oliver und Amira Pocher

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Getty Images Amira Pocher im November 2022

