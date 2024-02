Auf Abstand: Erteilen die Biebers Khloé Kardashian Abfuhr?

Sie halten Abstand. Der Super Bowl sorgt auch in diesem Jahr mal wieder für jede Menge Gesprächsstoff. Doch waren nicht nur die Aktionen, die sich auf dem Spielfeld ereigneten, von großem Interesse für die zahlreichen Fans. Auch die starbesetzten Zuschauerränge hatten so einiges zu bieten. Allerdings schien es so, als verstünden sich nicht alle Promis bestens. Erteilten Justin (29) und Hailey Bieber (27) Khloé Kardashian (39) etwa eine subtile Abfuhr?

Zwar unterhielt sich das Paar zunächst mit dem The Kardashians-Star, jedoch fiel dabei vor allem eins auf: Statt sich nebeneinander zu setzen, hielten die Biebers den Platz zwischen sich und dem Realitystar frei. Das zeigten Bilder, die unter anderem Mirror vorlagen. Ob sie Khloé damit bewusst auf Abstand halten wollten oder ob dahinter gar keine bösen Absichten steckten, ist ungewiss. Für den ein oder anderen Lacher im Netz sorgte die eigentümliche Sitzordnung während des Super Bowls jedoch allemal.

Vielleicht wollten Justin und Hailey aber auch einfach nur ihre gemeinsame Zeit bei einer Datenight genießen. Denn zuletzt hatten sie noch mit angeblichem Ärger im Liebesparadies für Gesprächsstoff gesorgt. Diesen hatte das Model jedoch prompt im Netz adressiert und somit zunichtegemacht. "Ihr seid so besessen", ließ die 27-Jährige ihre Community in einem TikTok wissen.

Getty Images Kendall Jenner, Hailey Bieber und Justin Bieber beim Super Bowl

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber, 2023

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Frau von Justin Bieber

