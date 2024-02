Bald Hochzeit mit seiner Jen? Usher holt sich Heiratslizenz!

Werden die beiden etwa bald den nächsten Schritt wagen? Seit über vier Jahren sind Usher (45) und Jenn Goicoechea ein Paar. Die beiden sind Eltern von zwei gemeinsamen Kindern: Tochter Sovereign Bo und Sohn Sire Castrello. Den Schritt vor den Traualtar wagten die beiden bisher jedoch noch nicht – doch könnte sich das etwa bald ändern? Usher hat sich nun eine Heiratslizenz eingeholt!

Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die TMZ vorliegen. Den Dokumenten nach sollen der Sänger und die Musikmanagerin am 8. Februar eine Heiratslizenz in Clark County in Nevada erhalten haben. In einem Interview mit People erklärte Usher bereits, dass er bereit wäre, seine Jen zu heiraten: "Wir haben uns offensichtlich wegen unserer Kinder für ein gemeinsames Leben verpflichtet. Es wäre nicht seltsam, wenn wir heiraten würden."

In einem älteren Interview mit People schwärmte der "U Got It Bad"-Interpret von seiner Partnerin. "Ich bin sehr glücklich, dass ich eine unglaubliche Freundin habe. Sie ist meine beste Freundin und ich liebe sie", erklärte Usher glücklich.

Getty Images Usher bei der Met Gala, 2023

Instagram / boogsneffect Jenn Goicoechea und ihr Partner Usher

Getty Images Usher, 2023

