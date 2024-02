Lieber Huhn statt Baby: Klaudia Giez will keine Kinder haben

Wie sieht ihre Familienplanung aus? Seit über einem Jahr geht Klaudia Giez (27) mit Adriano Salvaggio durchs Leben. Die beiden sind super happy miteinander, was sie ihren Fans auch nur allzu gerne mit süßem Pärchencontent beweisen. Zusammen schmieden die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit und der Ex-Love Island-Teilnehmer schon fleißig Zukunftspläne – doch wie Klaudia im Promiflash-Interview verrät, steht Nachwuchs bei ihnen nicht auf dem Programm!

Beim Blogger-Event "Mates Date – Doing The Lit Social Media Shit" erklärt die 27-Jährige gegenüber Promiflash, dass sie und ihr Freund wohl keine Familie gründen wollen: "Wir haben auf jeden Fall gesagt, wir wollen gar keine Kinder. Vielleicht ändert sich das noch – aber gerade zu 100 Prozent haben wir uns vorgenommen, dass wir in Zukunft keine Kinder haben möchten." Zu zweit wollen sie aber dennoch nicht bleiben: Klaudia wünscht sich ein ganz besonderes Haustier. "Ich will auf jeden Fall ein Huhn haben. [...] Das ist mein allergrößter Traum", macht das Model deutlich.

Der nächste Schritt ist aber erst mal zusammenzuziehen. Die Influencerin wohnt nämlich in Berlin, ihr Liebster im knapp 630 Kilometer entfernten Stuttgart. Bald wollen die beiden sich aber nach einer gemeinsamen Bleibe umschauen – wo genau wissen sie noch nicht. Wahrscheinlich werde es aber nach Baden-Württemberg gehen. "Adriano hat dort seine Arbeit und er könnte Stuttgart nicht verlassen, deswegen werde ich wohl Richtung Süden ziehen", verrät Klaudia im Promiflash-Interview.

AEDT/ Action Press Klaudia Giez und Adriano Salvaggio im Oktober 2023

ActionPress Klaudia Giez im Februar 2024 in Berlin

ActionPress Adriano Sal und Klaudia Giez auf einem Event

