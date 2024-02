"Liebenswürdig": Travis Kelces Papa schwärmt von Taylor!

Er ist ein Swiftie! Gestern Abend war Taylor Swift (34) sichtlich stolz: Ihr Freund Travis Kelce (34) siegte zusammen mit seiner Mannschaft, den Kansas City Chiefs, im Super Bowl – die aus Missouri stammende Mannschaft verteidigte somit erfolgreich den Titel. Die Musikerin eilte nach dem Spielende sofort auf den Rasen und belohnte den Tight End mit einem Kuss – und auch mit seiner Mama Donna Kelce zeigte sie sich ganz vertraut. Nun schwärmt auch Travis' Vater von Taylor!

Im Gespräch mit Los Angeles Times spricht Ed Kelce über die berühmte Freundin seines Sohnes und findet anerkennende Worte für Taylors Umgang mit ihren Fans: "Sie hat Sicherheitsleute, die nicht wollen, dass sie irgendetwas tut. […] Sie ist klug genug, um zu wissen: 'Ich bezahle diese Leute, um mich zu beschützen.' Aber wenn es nach ihr ginge, wäre sie mit jedem da draußen, der sie sehen will." Der zweifache Vater ergänzt: "Taylor ist sehr liebenswürdig."

Doch nicht nur Taylors Liebenswürdigkeit scheint Ed tief zu beeindrucken – er bezeichnet sie als "klug, bodenständig" und als "gewiefte Geschäftsfrau". Besonders eine Rede im Rahmen einer Abschlussfeier der New York University beeindruckte den Vater von Travis: "Wenn man sich das anhört, bekommt man einen viel besseren Eindruck davon, wer diese junge Frau ist, im Gegensatz zu dem, was man in den sozialen Medien hört und dem Klatsch und Tratsch."

© Emily Curiel/The Kansas City Star via ZUMA Press Wire Taylor Swift und Ed Kelce bei einem Footballspiel

Getty Images Taylor Swift und Ed Kelce

Getty Images Taylor Swift, März 2023

