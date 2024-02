Little-Mix-Star Perrie Edwards kündigt erstes Solodebüt an

Die ersten Schritte sind getan. Perrie Edwards (30) erlangte als Teil der britischen Girlgroup Little Mix weltweite Berühmtheit. Doch nachdem Sängerin Jesy Nelson (32) die Gruppe verlassen hatte, kündigten auch die anderen Bandmitglieder eine Pause auf unbestimmte Zeit an. Seitdem versuchen sie sich als Solokünstlerinnen: So hat Leigh-Anne Pinnock (32) bereits mehrere eigene Tracks veröffentlicht. Nun kündigt auch Perrie ihr Solodebüt an!

Auf ihrem neuen Instagram-Account veröffentlicht die ehemalige X Factor-Teilnehmerin ein Foto

von sich, auf dem sie in einem Sessel sitzt und nachdenklich in die Ferne schaut. "Perrie.", steht daneben geschrieben. Haben die Fans nun das erste Mal einen Blick auf das Cover ihrer neuen Single werfen dürfen? Zudem postet sie einen Clip, in dem sie einen Anruf erhält: "Ist es so weit?", fragt sie und fügt ein jubelndes "Es ist so weit!" hinzu.

Die Fans sind wegen Perries Ankündigung ganz aus dem Häuschen: "Sie ist zurück!", "Oh mein Gott, ich schreie!" und "Wir sind bereit für dich, Girl!", lauten nur einige der zahlreichen Kommentare unter ihrem neuen Beitrag. Und auch ihre Little-Mix-Kolleginnen bringen ihre Freude und Unterstützung zum Ausdruck. "Los geht's", teilt Leigh-Anne mit einem verliebten Emoji.

Getty Images Leigh-Anne Pinnock, Jesy Nelson, Perrie Edwards und Jade Thirlwall

Instagram / perrieedwards Sängerin Perrie Edwards

Getty Images Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards bei einer Filmpremiere

