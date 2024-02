Louis Tomlinson ist mit diesen vergebenen Girls unterwegs!

Was geht denn da nun? Louis Tomlinson (32) hat seit seiner Zeit bei One Direction wohl schon so einige Herzen gebrochen – zuletzt soll der Sänger jedoch Single gewesen sein. Im Gegensatz zu seinen einstigen Bandkollegen schafft es der 32-Jährige eigentlich, sein Liebesleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Doch in letzter Zeit wurde er mit verschiedenen Ladys gesichtet und das wirft Fragen auf: Louis war mit diesen TV-Bekanntheiten unterwegs!

Auf TikTok kursiert ein Video, welches zeigt, dass der Brite vor Kurzem mit einem australischen Love Island-Sternchen essen war. Louis und Phoebe Spiller wurden in einem Fast-Food-Laden erwischt! Wie die beiden zueinander stehen, ist nicht bekannt. Vor rund einer Woche hatte die Datingshowkandidatin aber noch ein Video mit ihrem Freund auf Social Media gepostet...

Auch mit Claudia Bonifazio, die ebenfalls durch "Love Island" bekannt ist, wurde Louis kürzlich gesehen. Auch sie ist in einer Beziehung. Ob der "Bigger Than Me"-Interpret also nur mit den Ladys befreundet ist? Ein Fan der Kuppelsendung soll er nicht sein. Denn auf X hatte er vor Jahren betont, das Format nicht zu mögen: "Es hat keine gute Botschaft für die jüngeren Zuschauer."

