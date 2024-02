Selten: Channing Tatum zeigt sich mit seiner Tochter Everly!

Das bekommt die Öffentlichkeit nur selten zu sehen! Von 2009 bis 2019 war Channing Tatum (43) mit Jenna Dewan (43) verheiratet. Im Jahr 2013 durften die beiden Schauspieler ihre Tochter Everly Tatum (10) auf der Welt begrüßen. Das Ex-Paar hält die Kleine, so gut es geht, vom Rampenlicht fern. Nur selten sieht man die Zehnjährige in der Öffentlichkeit. Nun zeigt sich Channing gemeinsam mit Everly auf einem Event!

Der "21 Jump Street"-Darsteller und seine Tochter besuchen die "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training"-Premiere in New York City. Lächelnd posiert das Vater-Tochter-Duo für die anwesenden Fotografen auf dem roten Teppich. Passend zur Veranstaltung verkleideten sich die beiden als zwei Charaktere der beliebten Sendung. Dafür trug Everly extra eine lila Perücke.

Seit der Trennung teilen sich Channing und Jenna das Sorgerecht für Everly. Das fiel der "Step Up"-Darstellerin anfangs jedoch alles andere als leicht. "Am Anfang war das wirklich hart", erinnerte sich Jenna in einem Gespräch mit Romper zurück.

Getty Images Channing Tatum, Schauspieler

Instagram / channingtatum Channing Tatum mit seiner Tochter Everly

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan, Schauspieler

