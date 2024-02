Wegen Antisemitismus? Kanye West streitet heftig mit Bianca!

Es scheint zu kriseln. Vor wenigen Tagen erregte Kanye West (46) erneut Aufsehen, als er bei einem Event anlässlich seines Albums "Vultures" bizarre Zeilen rappte. Diese bezogen sich auf die Vorwürfe, dass er antisemitische Äußerungen gemacht hätte. Und ausgerechnet Bianca Censori, die ihm sonst immer den Rücken stärkt, scheint nun die Nase voll zu haben: Kanye und seine Ehefrau Bianca hatten einen gewaltigen Streit!

Ein Insider verrät gegenüber Daily Mail: "Kanye hat seinen ganzen Frust an Bianca ausgelassen, weil er niemanden mehr hat, der seinen Mist anhören will." So habe Bianca hatte ihn zuvor sogar gewarnt, er solle keine antisemitischen Texte aufnehmen. Wegen der Auseinandersetzung mit ihrem Mann erschien das Model zu seinen Events nicht zu seinen Events aufgetaucht, wie zu einer Veranstaltung in der UBS Arena und zu einer After-Show-Party.

Eine weitere Quelle behauptet zudem: "Er kam mehrere Stunden zu spät und hatte Bianca nicht bei sich. Er hatte eine richtig üble Laune!" Schließlich verließ er das Event nach nur wenigen Minuten. "Kanye hat die Leute, die ihm die Feier geschmissen haben, wirklich verarscht und es schien ihm egal zu sein", äußert sich der Informant. Die häusliche Lage bei den beiden sei momentan sehr angespannt.

Getty Images Kanye West bei der Ralph Lauren Fashion Show, September 2018

MEGA Kanye West und Bianca Censori, 2023

Getty Images Rapper Kanye West 2015

