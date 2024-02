Wegen seiner Titanzähne: Fans sind in Sorge um Kanye West!

Er sorgt für Aufsehen. Kanye West (46) ist nicht nur einer der erfolgreichsten Rapper, sondern hat sich auch in der Modewelt einen Namen gemacht. Dabei ist es kein Geheimnis, dass der US-Amerikaner mit seinem Äußeren gerne mal auffällt. Das gelang ihm in der Vergangenheit auch immer wieder. Nun ist es jedoch nicht nur sein Look, sondern vielmehr seine Gesundheit, die für Aufmerksamkeit sorgt. Kanyes neueste Zahnsanierung besorgt seine Fans!

Auf Instagram teilt der 46-Jährige ein Video, in dem er gemeinsam mit Ehefrau Bianca Censori durch ein Flughafengebäude spaziert. Jedoch fällt seinen Fans dabei vor allem eins ins Auge: Auf der Oberlippe des Musikers scheint sich eine deutlich erkennbare Wucherung gebildet zu haben. Prompt zeigt sich Kanyes Community in tiefer Sorge um ihn. Verantwortlich machen sie dafür vor allem seine umstrittene Zahnoperation, mit der er seine Zähne durch eine Prothese aus Titan hatte ersetzen lassen. "Was zur Hölle ist das für eine Beule in der Mitte seiner Oberlippe?", kommentiert ein User.

Während Kanyes Fans aktuell um seine Gesundheit bangen, feierte Bianca den "Gold Digger"-Interpreten noch vor wenigen Wochen für dessen eigentümlichen Beauty-Eingriff. Mehrere Fotos, die Page Six vorlagen, zeigten damals, dass sie die neuen Beißer ihres Mannes sogar als ihr Handy-Hintergrundbild eingestellt hatte.

Instagram / kanyewest Kanye West, Musiker

Instagram / kanyewest Kanye West, US-Rapper

ActionPress Bianca Censori, Designerin

