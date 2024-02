Aus diesem Grund will Christin Okpara keine neue Beziehung!

Wie steht es um Christin Okparas (28) Liebesleben? Die Sozialarbeiterin wurde durch verschiedene Reality-Formate wie Are You The One? und #Couplechallenge bekannt, in welchen sie oftmals durch ihre kurze Zündschnur auffiel. Ihre Reichweite vergrößerte sie außerdem durch ihre Teilnahme bei der aktuellsten Staffel Das große Promi-Büßen. Promiflash gegenüber verrät die Influencerin nun, wieso sie zum momentanen Zeitpunkt keine Beziehung möchte.

Im Promiflash-Interview erzählt die 28-Jährige, wie es bei ihr in Sachen Liebe aussieht: "Ganz langweilig. Also aktuell gar nichts in der Liebe, würde ich sagen. Ich bin seit fünf Jahren Single." Doch wie geht sie mir ihrem Beziehungsstatus um? "Ich lebe gerade mein Leben. Ich finde es super, keine Absprachen zu haben und einfach nur in den Tag reinzuleben", erzählt der Realitystar und fügt hinzu: "Ich möchte keine Beziehung!"

Das war jedoch nicht immer so. Christin erzählt, sie sei vor ihrer Teilnahme bei "Are You The One?" in einer fünfjährigen Beziehung und sogar verlobt gewesen. Seitdem diese Beziehung in die Brüche ging, fokussiere sie sich auf sich selbst und genieße ihr Singleleben.

ProSieben / Nikola Milatovic Christin Okpara bei "Das große Promi-Büßen", 2023

Instagram / christinokpara Christin Okpara im Januar 2022

Instagram / christinokpara Christin Queenie, Reality-TV-Star

